В Ростовской области назначили двух мировых судей без ограничения срока полномочий

Мировые судьи продолжат трудиться на вверенных им участках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области избрали двух мировых судей. Их кандидатуры были утверждены на заседании Законодательного собрания Ростовской области.

Мировым судьей судебного участка № 4 Советского судебного района назначена Оксана Синькова. Стаж работы в юридической профессии у нее более 22 лет, в должности судьи — более 14 лет. Мировым судьей судебного участка № 4 Октябрьского судебного района стала Марина Исаева. Ее стаж в юриспруденции более 21 года, в должности судьи — более двух лет.

Кандидаты были назначены на должность повторно, для продолжения работы на вверенном участке. В связи с этим, они будут отправлять правосудие без ограничения срока полномочий.

