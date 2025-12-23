В Ростовской области назначили двух мировых судей без ограничения срока полномочий

Мировым судьей судебного участка № 4 Советского судебного района назначена Оксана Синькова. Стаж работы в юридической профессии у нее более 22 лет, в должности судьи — более 14 лет. Мировым судьей судебного участка № 4 Октябрьского судебного района стала Марина Исаева. Ее стаж в юриспруденции более 21 года, в должности судьи — более двух лет.