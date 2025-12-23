«Экстренная мера»: на окна Лувра поставили решетки спустя месяцы после ограбления

Спустя более двух месяцев после громкого ограбления на окно Лувра, через которое преступники попали в музей, решили установить металлическую решетку в качестве одной из «экстренных мер». Об этом во вторник, 23 декабря, сообщила газета Le Parisien.
— Это одна из экстренных мер, принятых после кражи, — сказал заместитель генерального директора музея Франсис Штайнбок.
19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления. Согласно оценкам представителей французского музея, общая сумма ущерба от ограбления составляет 88 миллионов евро.
После инцидента музей закрыли для посетителей, свои двери Лувр частично открыл только на следующий день. Юрист Юрий Жданов, в свою очередь, заявил о грубых нарушениях в системе безопасности Лувра. По его словам, грабители беспрепятственно подъехали к строго охраняемому объекту.
Всего во Франции изначально задержали семерых человек, подозреваемых в ограблении всемирно известного музея. Двое — имеют криминальное прошлое, а один пытался улететь из страны.