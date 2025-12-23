В ЛО пожелали Ульяновску такой стабильности, как в Ульяновке

Её комментарий стал ответом на скандал, возникший после прямой линии президента 19 декабря. Тогда Владимир Путин зачитал вопрос якобы от жителя Ульяновска, который жаловался, что они «живут как в XIX веке» из-за проблем с коммуникациями. Позже выяснилось, что автор обращения — житель одноимённого посёлка в Ленинградской области, а в тексте была «досадная оплошность».
«Из посёлка Ульяновка в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение. Инженерная инфраструктура поселения работает стабильно. И такой же стабильности мы желаем Ульяновску», — отметила Путронен.
Напомним, при обсуждении жалобы на жизнь «как в XIX веке», прозвучавшей во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, возникла путаница с локацией. В пресс-службе администрации Ульяновска уточнили, что обращение поступило не от жителей этого города, а от обитателей посёлка Ульяновка в Ленинградской области.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.