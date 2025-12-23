Ричмонд
В ЛО пожелали Ульяновску такой стабильности, как в Ульяновке

Власти Ленинградской области заявили, что из посёлка Ульяновка к ним не поступало жалоб на отключения электричества и газа. Об этом сообщила председатель комитета общественных коммуникаций региона Екатерина Путронен.

Её комментарий стал ответом на скандал, возникший после прямой линии президента 19 декабря. Тогда Владимир Путин зачитал вопрос якобы от жителя Ульяновска, который жаловался, что они «живут как в XIX веке» из-за проблем с коммуникациями. Позже выяснилось, что автор обращения — житель одноимённого посёлка в Ленинградской области, а в тексте была «досадная оплошность».

«Из посёлка Ульяновка в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение. Инженерная инфраструктура поселения работает стабильно. И такой же стабильности мы желаем Ульяновску», — отметила Путронен.

Напомним, при обсуждении жалобы на жизнь «как в XIX веке», прозвучавшей во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, возникла путаница с локацией. В пресс-службе администрации Ульяновска уточнили, что обращение поступило не от жителей этого города, а от обитателей посёлка Ульяновка в Ленинградской области.

