В ЛО пожелали Ульяновску такой стабильности, как в Ульяновке

Её комментарий стал ответом на скандал, возникший после прямой линии президента 19 декабря. Тогда Владимир Путин зачитал вопрос якобы от жителя Ульяновска, который жаловался, что они «живут как в XIX веке» из-за проблем с коммуникациями. Позже выяснилось, что автор обращения — житель одноимённого посёлка в Ленинградской области, а в тексте была «досадная оплошность».