Где в Кургане можно сходить с ребенком на квест

Квест-центр «Западня» (Курган, ул. Декабристов, д. 3, офис 204) проводит игровые программы для детей и семейных компаний. В центре доступны квест «Уэнсдей: Тайна семейки Аддамс» (рекомендуемый возраст — от 6 и от 10 лет, средняя сложность, от 2 участников) и квест-шоу «Уроки зельеварения с Бабой Ягой» (от 5 и от 10 лет, легкая сложность, от 2 участников) и другие. В сценариях предусмотрены актеры, реквизит, активное участие детей, мини-спектакль и фото на память. Стоимость игр в помещении квест-центра для команды из 2−6 человек: от 7 500 ₽ с одним актером и от 9 500−9 900 ₽ с двумя актерами. При участии более 6 человек действует доплата.