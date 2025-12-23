Лариса Долина появится в новогодних программах, несмотря на скандал

Ранее певец и продюсер Андрей Ковалёв допустил, что карьера народной артистки России Ларисы Долиной может в ближайшее время завершиться из-за скандала вокруг квартиры. По его словам, артистка утратила доверие зрителей, а билеты на её выступления сейчас продаются слабо — от 350 до 500 штук.