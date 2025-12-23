Ричмонд
Лариса Долина появится в новогодних программах, несмотря на скандал

Народная артистка России Лариса Долина станет участницей ключевых новогодних музыкальных программ на федеральном телевидении. Её выступления покажут на Первом канале и телеканале «Россия». Об этом говорится в пресс-релизах телеканалов.

Как сообщается в анонсах, 1 января в 13:55 на Первом канале выйдет большой праздничный концерт «Наш Новый год». В его программу включён номер с участием Ларисы Долиной, а также Елены Север и балета «Марта».

Кроме того, певица выступит в главном музыкальном шоу года — «Песня года» на телеканале «Россия». Концерт традиционно собирает на одной сцене ведущих исполнителей прошедшего года. Среди звёзд, помимо Долиной, в анонсе значатся Григорий Лепс, Artik & Asti и многие другие.

Ранее певец и продюсер Андрей Ковалёв допустил, что карьера народной артистки России Ларисы Долиной может в ближайшее время завершиться из-за скандала вокруг квартиры. По его словам, артистка утратила доверие зрителей, а билеты на её выступления сейчас продаются слабо — от 350 до 500 штук.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах читайте в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.