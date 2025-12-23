Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как ведется контроль за содержанием КРС в хозяйствах страны, рассказали в Минсельхозпроде

В ноябре — декабре 2025 года специалисты Минсельхозпрода посетили 558 сельскохозяйственных организаций страны, занимающихся содержанием, выращиванием и разведением крупного рогатого скота.

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия обеспечивает строгий и системный контроль за соблюдением условий содержания и кормления крупного рогатого скота в хозяйствах страны. Об этом БЕЛТА сообщили в профильном ведомстве.

Для недопущения падежа скота и обеспечения стабильного развития животноводства Министерство сельского хозяйства и продовольствия проводит системную, непрерывную и адресную работу по контролю за выполнением технологических регламентов и ветеринарно-санитарных требований в сельскохозяйственных организациях страны.

В ноябре — декабре 2025 года специалисты Минсельхозпрода посетили 558 сельскохозяйственных организаций страны, занимающихся содержанием, выращиванием и разведением крупного рогатого скота. Работа охватила 105 районов, включая все районы Витебской области, а также выборочные проверки в других регионах. Пристальное внимание обратили на районы, где были зафиксированы случаи падежа скота.

По итогам контрольных мероприятий вынесено 557 предписаний об устранении нарушений, касающихся условий кормления, содержания животных и соблюдения ветеринарных норм. К административной ответственности за допущенные нарушения привлечены 142 должностных лица.

Как отметили в Министерстве, особое внимание в такой работе уделяется исполнению ранее выданных предписаний: при повторных выездах установлено, что 306 из 557 требований уже выполнены в полном объеме. Остальные находятся на строгом контроле и руководители хозяйств получили дополнительные инструкции по устранению выявленных недочетов.

«Все зафиксированные нарушения анализируются на системном уровне, разрабатываются рекомендации, а наиболее проблемные хозяйства включаются в планы целенаправленного сопровождения с участием ведомственных экспертов, ветеринарных служб и профильных научных организаций, — подчеркнули в пресс-службе. — Исключая формальный подход, Минсельхозпрод не только фиксирует нарушения, но и обеспечивает полный цикл мероприятий по исправлению ситуаций на местах. Работа ведется комплексно, прозрачно и с четким акцентом на повышение эффективности животноводства и обеспечение биологической безопасности в отрасли».-0-