Как ведется контроль за содержанием КРС в хозяйствах страны, рассказали в Минсельхозпроде

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия обеспечивает строгий и системный контроль за соблюдением условий содержания и кормления крупного рогатого скота в хозяйствах страны. Об этом БЕЛТА сообщили в профильном ведомстве.
Для недопущения падежа скота и обеспечения стабильного развития животноводства Министерство сельского хозяйства и продовольствия проводит системную, непрерывную и адресную работу по контролю за выполнением технологических регламентов и ветеринарно-санитарных требований в сельскохозяйственных организациях страны.
В ноябре — декабре 2025 года специалисты Минсельхозпрода посетили 558 сельскохозяйственных организаций страны, занимающихся содержанием, выращиванием и разведением крупного рогатого скота. Работа охватила 105 районов, включая все районы Витебской области, а также выборочные проверки в других регионах. Пристальное внимание обратили на районы, где были зафиксированы случаи падежа скота.
По итогам контрольных мероприятий вынесено 557 предписаний об устранении нарушений, касающихся условий кормления, содержания животных и соблюдения ветеринарных норм. К административной ответственности за допущенные нарушения привлечены 142 должностных лица.
Как отметили в Министерстве, особое внимание в такой работе уделяется исполнению ранее выданных предписаний: при повторных выездах установлено, что 306 из 557 требований уже выполнены в полном объеме. Остальные находятся на строгом контроле и руководители хозяйств получили дополнительные инструкции по устранению выявленных недочетов.
«Все зафиксированные нарушения анализируются на системном уровне, разрабатываются рекомендации, а наиболее проблемные хозяйства включаются в планы целенаправленного сопровождения с участием ведомственных экспертов, ветеринарных служб и профильных научных организаций, — подчеркнули в пресс-службе. — Исключая формальный подход, Минсельхозпрод не только фиксирует нарушения, но и обеспечивает полный цикл мероприятий по исправлению ситуаций на местах. Работа ведется комплексно, прозрачно и с четким акцентом на повышение эффективности животноводства и обеспечение биологической безопасности в отрасли».-0-