Как ведется контроль за содержанием КРС в хозяйствах страны, рассказали в Минсельхозпроде

«Все зафиксированные нарушения анализируются на системном уровне, разрабатываются рекомендации, а наиболее проблемные хозяйства включаются в планы целенаправленного сопровождения с участием ведомственных экспертов, ветеринарных служб и профильных научных организаций, — подчеркнули в пресс-службе. — Исключая формальный подход, Минсельхозпрод не только фиксирует нарушения, но и обеспечивает полный цикл мероприятий по исправлению ситуаций на местах. Работа ведется комплексно, прозрачно и с четким акцентом на повышение эффективности животноводства и обеспечение биологической безопасности в отрасли».-0-