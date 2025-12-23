Создана программа для диагностики болезней собак

«Мы проверили работу системы на примере поиска конкретной болезни и тестировали последовательность “инфекция — вирусная инфекция — коронавирус — штамм CoV NTU336/F/2008”. В итоге на основе введенных симптомов она правильно прошла все шаги и в конце зажгла сигнал подтверждения диагноза. Так мы проверяли, правильно ли реализует задуманный алгоритм. То есть корректно ли система понимает вводимые значения, переключается с одного шага на другой и доходит ли ровно до той конечной точки, до которой должна дойти. Весь процесс мы отслеживали в специальной программе, которая показывала, что система работает без сбоев и может быть использована для диагностики заболеваний», — пояснил Сергей Костарев.