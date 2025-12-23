Ричмонд
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью

Медведев отметил возможности биометрических данных для борьбы с преступностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил возможности использования биометрической базы данных для борьбы с преступностью в РФ.

Во вторник Медведев сообщил, что посетил пункт пропуска в аэропорту «Шереметьево» и проверил, как идет эксперимент по апробации новых правил въезда в РФ, которые включают сбор биометрических данных.

«Все это позволяет формировать полноценную базу данных, которая используется как для миграционных нужд, так и для решения правоохранительных задач, а их, естественно, с повестки дня никто не снимал», — сказал Медведев в ходе совещания, кадры которого опубликованы на странице зампреда Совбеза РФ во «ВКонтакте».

Медведев отметил, что глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал, что ведомство уже получило результаты в сфере борьбы с преступностью от внедрения биометрии на границе.

