Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае рассказали о необычном сигнале Путина во время Прямой линии: вот что сделал президент России

Baijiahao: Путин 17 раз упомянул Китай во время выступления на прямой линии.

Источник: Комсомольская правда

В Китае зафиксировали необычный сигнал президента РФ Владимира Путина, который российский лидер подал во время прямой линии «Итоги года-2025». Об этом пишет издание Baijiahao.

Согласно материалам иностранной газеты, Владимир Путин за все время прямой линии упомянул Китай 17 раз, учитывая, что пресс-конференция во многом посвящена внутрироссийским вопросам.

Как отмечает издание, Путин уважительно отнесся к представителю Синьхуа, назвав его гостем, и отметил товарооборот между странами в 240−250 млрд долларов. Также Путин подчеркнул, что Россия стала крупнейшим торговым партнером Китая в Европе.

Напомним, прямая линия с президентом России прошла 19 декабря 2025 года. Она длилась четыре с половиной часа. Лидер России ответил на 80 вопросов в разных сферах. За эфиром наблюдали не только в России, но и по всему миру, включая Украину.