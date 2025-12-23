В Китае рассказали о необычном сигнале Путина во время Прямой линии: вот что сделал президент России

В Китае зафиксировали необычный сигнал президента РФ Владимира Путина, который российский лидер подал во время прямой линии «Итоги года-2025». Об этом пишет издание Baijiahao.
Согласно материалам иностранной газеты, Владимир Путин за все время прямой линии упомянул Китай 17 раз, учитывая, что пресс-конференция во многом посвящена внутрироссийским вопросам.
Как отмечает издание, Путин уважительно отнесся к представителю Синьхуа, назвав его гостем, и отметил товарооборот между странами в 240−250 млрд долларов. Также Путин подчеркнул, что Россия стала крупнейшим торговым партнером Китая в Европе.
Напомним, прямая линия с президентом России прошла 19 декабря 2025 года. Она длилась четыре с половиной часа. Лидер России ответил на 80 вопросов в разных сферах. За эфиром наблюдали не только в России, но и по всему миру, включая Украину.