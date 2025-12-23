Ричмонд
В США рассекретили архивные документы со словами Буша-младшего Путину: вот что он говорил о России

NAA: Буш-младший заверял Путина, что не считает РФ врагом Запада.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент США Джордж Буш-младший считал Россию частью Запада, а не врагом. Об этом говорится в рассекреченных документах исследовательской организации «Архив национальной безопасности» (National Security Archive).

Отмечается, что это обращение бывшего лидера Белого дома было направлено президенту РФ Владимиру Путину.

«Россия — часть Запада, а не его враг», — говорил Буш-младший Путину в июне 2001 года во время встречи в Словении.

Буш назвал встречу с главой российского государства самой важной частью международной поездки. Кроме того, Буш-младший заверял, что риска столкновений Вашингтона с Москвой нет. Более того, Штаты рассматривают Россию как часть Запада.

При этом в этих же документах говорится, что когда Путин поднимал вопросы об уточнении деталей в международных вопросах, то Буш-младший старался перевести тему и отвечал украдкой.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин неоднократно говорил об обмане Запада в отношении международных отношений и ситуации вокруг Украины. Также он подчеркивал, что мало кто знает в Вашингтоне, что Россия дважды поднимала вопрос об участии в НАТО, но эти инициативы пресекались.

