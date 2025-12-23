Ричмонд
Напавший на журналистов «Известий» охранник отправится под домашний арест

Московский суд избрал меру пресечения для Олега Павлюкевича, которого обвиняют в нападении на журналистов «Известий». Мужчину поместили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Останкинский районный суд Москвы 23 декабря по просьбе следователей назначил Павлюкевичу домашний арест. В сообщении говорится, что обвиняемому в воспрепятствовании законной деятельности журналистов по ч. 3 ст. 144 УК РФ суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц и тридцать суток.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на журналистов газеты «Известия» в Москве. Решение было принято после того, как в СМИ и соцсетях появились сведения о том, что охранники напали на съёмочную группу, снимавшую тренинг психолога Юлии Ивлиевой по редакционному заданию. Сама Ивлиева, со своей стороны, назвала действия журналистов провокацией, отказалась комментировать инцидент и заявила, что располагает видеозаписями, подтверждающими её позицию.

