Напавший на журналистов «Известий» охранник отправится под домашний арест

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на журналистов газеты «Известия» в Москве. Решение было принято после того, как в СМИ и соцсетях появились сведения о том, что охранники напали на съёмочную группу, снимавшую тренинг психолога Юлии Ивлиевой по редакционному заданию. Сама Ивлиева, со своей стороны, назвала действия журналистов провокацией, отказалась комментировать инцидент и заявила, что располагает видеозаписями, подтверждающими её позицию.