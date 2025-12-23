В России появится вступительное испытание в педагогических вузах

«Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования», — сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.