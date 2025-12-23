Первый экспертный форум Открытого диалога в НЦ «Россия» запланирован на конец января 2026 года

В Москве в Национальном центре «Россия» 30 января 2026 года пройдет первый экспертный форум Открытого диалога, сообщил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.
Проект был основан в апреле 2025 года и уже успел стать авторитетной международной площадкой для общения авторов идей и экспертов, обсуждающих будущее мировой экономики. Заместитель председателя организационного комитета Национального центра «Россия» 23 декабря подвел итоги международного формата и рассказал о планах на будущий год.
Максим Орешкин отметил, что Открытый диалог постепенно превращается в масштабное событие мирового уровня. Инициативу его проведения поддержал президент Владимир Путин. Уже решено, что Открытый диалог станет ежегодным и каждый апрель будет собирать участников на своей площадке.
«Инициатива Открытого диалога шаг за шагом набирает обороты. Число авторов и экспертов превысило 3 тысячи человек из 102 стран мира, говорящих на 18 языках. Все они вносят вклад в формирование видения будущего и глобального развития мира», — подчеркнул Максим Орешкин.
Сейчас продолжается набор эссе для участия во втором Открытом диалоге. Работы принимаются по четырем трекам: инвестиции в человека, инвестиции в технологии, инвестиции в связанность и инвестиции в среду.
«Мы видим большой интерес со стороны участников, по их просьбам срок приема работ продлен до 30 января следующего года», — уточнил Максим Орешкин.
Планируется, что первый экспертный форум Открытого диалога соберет 30 января в пространстве Национального центра экспертов со всего мира. Участники встречи будут обсуждать инициативы и предложения авторов эссе. Затем, в апреле 2026 года, пройдет основное мероприятие Открытого диалога.
«Это мероприятие станет традиционным ежегодным событием. Его задача — каждый год расширять Открытый диалог, вовлекать больше людей, усиливать горизонтальные связи между теми, кто хочет позитивно влиять на изменение своих стран и на изменение мира в целом. Это широкая дискуссия, которая обязательно состоится в следующем году, и я уверен, что она будет еще более успешной по сравнению с тем уровнем, который был достигнут в 2025 году», — отметил Максим Орешкин.
Первый Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» прошел в НЦ «Россия» с 28 по 30 апреля. Участие в нем приняли авторы почти 700 эссе из 102 стран. Свои доклады представили ученые, бизнесмены, журналисты, представители органов власти, молодежных и общественных организаций.
Мероприятие проходило одновременно в очном и в онлайн-формате. Для выступления на площадке Открытого диалога в Москве приехали более 100 экспертов из 48 стран. География форума была впечатляющей: на нем собрались представители всех континентов планеты.
Самый большой интерес у авторов эссе вызвали «Инвестиции в человека»: на эту тему высказался 41% участников. Еще 24% гостей форума подготовили эссе на тему «Инвестиции в связанность», 22% — на тему «Инвестиции в технологии» и 13% — на тему «Инвестиции в среду».
Формат Открытого диалога был продолжен в ходе Петербургского международного экономического форума, где 18 июня прошла сессия «Формируя новую платформу глобального роста». Ее организатором выступил Национальный центр «Россия», а модератором — Максим Орешкин.