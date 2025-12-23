Первый экспертный форум Открытого диалога в НЦ «Россия» запланирован на конец января 2026 года

«Это мероприятие станет традиционным ежегодным событием. Его задача — каждый год расширять Открытый диалог, вовлекать больше людей, усиливать горизонтальные связи между теми, кто хочет позитивно влиять на изменение своих стран и на изменение мира в целом. Это широкая дискуссия, которая обязательно состоится в следующем году, и я уверен, что она будет еще более успешной по сравнению с тем уровнем, который был достигнут в 2025 году», — отметил Максим Орешкин.