Суд оставил в силе решение по контракту на памятник Сталину в Вологде

Признать недействительным соглашение на создание монумента потребовала прокуратура.

Источник: Аргументы и факты

Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу Вологодского музея-заповедника, который оспаривал ранее вынесенное судебное решение о признании недействительным контракта на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в карточке дела.

Ранее прокуратура Вологодской области потребовала через суд признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину. Соглашение было заключено между предпринимателем Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Прокуратура посчитала, что закупка у единственного поставщика была неправомерной, а цена контракта завышенной. Ведомство потребовало вернуть памятник Ложеницыной и взыскать с нее 10,5 млн рублей в пользу музея.

Суд признал контракт недействительным и обязал стороны вернуть друг другу полученное по контракту. 14-й арбитражный апелляционный суд удтвердил это решение.

Отметим, монумент в Вологодской области был установлен в декабре 2024 года в память о том, что Сталин жил в регионе несколько месяцев.