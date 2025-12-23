Суд оставил в силе решение по контракту на памятник Сталину в Вологде

Ранее прокуратура Вологодской области потребовала через суд признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину. Соглашение было заключено между предпринимателем Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Прокуратура посчитала, что закупка у единственного поставщика была неправомерной, а цена контракта завышенной. Ведомство потребовало вернуть памятник Ложеницыной и взыскать с нее 10,5 млн рублей в пользу музея.