Всегда помогут в беде. В одной из гимназий Минска будут готовить юных спасателей

Как рассказал председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Матюшко, данный клуб — уже второй в столице. Он также пожелал ребятам обрести самые нужные и основательные практические навыки во время учебы. «Они обязательно пригодятся вам в жизни, уверен, вы вырастите теми людьми, которые не пройдут мимо человека, который попал в беду и тонет. А по достижении совершеннолетия искренне будем рады видеть вас в своих рядах», — сказал он.