Всегда помогут в беде. В одной из гимназий Минска будут готовить юных спасателей

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гимназии № 41 города Минска имени В. Х. Серебряного торжественно открылся клуб «Юный спасатель ОСВОД», передает корреспондент БЕЛТА.
Подобные клубы создаются с целью обучения детей плаванию, основам безопасности у водоемов и привлечения к профилактической работе по предупреждению гибели детей на водах, проведения совместных мероприятий.
Как упоминала ранее специалист по связям с общественностью Минской городской организации ОСВОД Анна Новикова, в клубе детям покажут и объяснят, как пользоваться спасательными средствами, как действовать в экстренных ситуациях на водоемах и оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Обучение для школьников будет организовано в том числе и на спасательных станциях.
Как рассказал председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Матюшко, данный клуб — уже второй в столице. Он также пожелал ребятам обрести самые нужные и основательные практические навыки во время учебы. «Они обязательно пригодятся вам в жизни, уверен, вы вырастите теми людьми, которые не пройдут мимо человека, который попал в беду и тонет. А по достижении совершеннолетия искренне будем рады видеть вас в своих рядах», — сказал он.
Удостоверения спасателей торжественно вручили ребятам представители Мингорисполкома. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун присоединился к мероприятию и отметил, что открытие подобного клуба — важное событие для города. «Рад, что спасателей станет больше, а по достижении совершеннолетия вы будете принимать активное участие в жизни организации. Есть профессии, которые требуют неимоверных усилий, а иногда и жертвования своей жизнью во имя спасения других», — добавил он. -0-
