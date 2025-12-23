В Петербурге научились создавать магнитные детали для навигации в 1,5−3 раза быстрее

Суть технологии заключается в том, что теперь магнитные изделия можно не выливать в формах и не вырезать из кованых заготовок, как раньше, а сплавлять из металла с помощью лазера: брать металлический порошок, лазером сплавлять его слой за слоем там, где это нужно, и получать почти готовое изделие. Это улучшает его магнитные свойства, так как делает его структуру более мягкой и ровной, уменьшает количество его дефектов и отходов от производства и позволяет создавать сложные и точные детали в более короткий срок.