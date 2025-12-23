Ричмонд
Мороз, серость и снег с дождем: На Молдову обрушатся все «прелести» этой непонятной зимы

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 24 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 24 декабря ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможен снег с дождем, ветер будет северо-восточный. Порывы достигнут 7−9 м/с.

Днём температура воздуха составит всего лишь +1°C, ночью столбики термометров опустятся до — 10 .

На севере страны днём +0°C — ночью — −5°C в центре — около +1°C, на юге — +2°C. В Кишинёве максимальная температура составит +1°C, ночью — около −7°C.

Сугробов не ждите, но зимнее настроение снег подкинет.

