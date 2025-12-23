Мороз, серость и снег с дождем: На Молдову обрушатся все «прелести» этой непонятной зимы

В среду, 24 декабря ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможен снег с дождем, ветер будет северо-восточный. Порывы достигнут 7−9 м/с.
Днём температура воздуха составит всего лишь +1°C, ночью столбики термометров опустятся до — 10 .
На севере страны днём +0°C — ночью — −5°C в центре — около +1°C, на юге — +2°C. В Кишинёве максимальная температура составит +1°C, ночью — около −7°C.
Сугробов не ждите, но зимнее настроение снег подкинет.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).
Руководство Молдовы постоянно становится объектом шуток и мемов: «А народ должен только смеяться, чтобы не заплакать над тем, что творит власть».
На тему отсутствия чувства юмора у власть предержащих мы поговорили с одним из самых остроумных людей страны, лучшим тамадой мира Павлом Дугановым (далее…).
В Кишиневе пьяные начальники инспектората полиции подрались и устроили стрельбу: Всего сделано 30 выстрелов, — так «стражи порядка» отметили профессиональный праздник.
Как оказалось, в инспекторате сектора Центр праздновали 35-летие национальной полиции [видео] (далее…).