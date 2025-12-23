На Украине впервые за три года возобновили работу реестра избирателей

На Украине впервые за три года возобновили работу государственного реестра избирателей. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
— Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации, — отметил он.
По словам депутата, возобновление работы соответствующего реестра является одним из базовых условий для проведения выборов в стране, передает РИА Новости.
22 декабря Арахамия также рассказал, что в Верховной раде Украины формируется рабочая группа по вопросу проведения выборов президента.
9 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. После этого он также поддержал проведение выборов с помощью онлайн-платформ.
Украинский олигарх Игорь Коломойский*, в свою очередь, отметил, что Зеленский не будет участвовать в следующих выборах. По его словам, вероятность этого составляет 90 процентов.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.