France 24: Саркофаг Чернобыльской АЭС оказался под угрозой разрушения

Саркофаг Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) может разрушиться из-за удара — для этого даже не обязательно прямое попадание. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на директора энергетического объекта Сергея Тараканова.

— Полное возведение удерживающей конструкции над четвертым энергоблоком займет от трех до четырех лет. Никто не сможет гарантировать, что защитное сооружение устоит после попадания ракеты или дрона, — предупредил глава АЭС.

Еще 6 декабря эксперты Международного агентства по атомной энергии заключили, что новый саркофаг ЧАЭС, выстроенный вокруг «Укрытия», потерял ключевые функции безопасности после удара беспилотника в феврале.

Т14 февраля беспилотник ударил по саркофагу, расположенному над разрушенным энергоблоком в Чернобыле. Укрытие получило существенные повреждения, в результате произошел пожар, но его потушили.

Кроме того, в октябре защитный саркофаг оказался обесточен. Скачки напряжения полностью остановили энергосбережение.