France 24: Саркофаг Чернобыльской АЭС оказался под угрозой разрушения

Саркофаг Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) может разрушиться из-за удара — для этого даже не обязательно прямое попадание. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на директора энергетического объекта Сергея Тараканова.