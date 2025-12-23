Ричмонд
Импровизация на паркете: Владимир Карпук зажигательно отплясывал на закрытой премьере

Владимир Карпук — российский актёр, режиссёр и художественный руководитель Нижегородского театра — известен публике прежде всего серьёзными работами. Однако на закрытой московской премьере, где он играл одну из ролей, артист показал другую сторону своего таланта. Что-то невероятно подняло ему настроение, и под звуки музыки Карпук пустился в импровизационный танец, выделывая замысловатые па и заряжая своим энтузиазмом окружающих. Что стало причиной такой спонтанной и эффектной пластической импровизации, сам актёр оставил без комментариев. Тем интереснее наблюдать за этим редким и искренним моментом.

