В России создадут базу уникальных серийных номеров телефонов: для чего она нужна

Боярский заметил, что в этом случае воровство телефонов станет бессмысленным, так как оператор будет видеть IMEI-номер. Можно будет привязать конкретную SIM-карту к конкретному устройству и сделать так, чтобы эта SIM-карта не работала на другом гаджете.