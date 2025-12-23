В России создадут базу уникальных серийных номеров телефонов: для чего она нужна

Информационный ресурс с уникальными серийных номерами мобильных устройств (IMEI) появится в России. Благодаря ей возможное воровство гаджета станет бессмысленным, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«Появится платформа IMEI-номеров. Это номера устройств, которые не отделимы от них», — сказал он на пресс-конференции.
По словам депутата, если в стране появится база IMEI-номеров, которые особенно ввозят на территорию РФ, это будет очень правильно и станет большой государственной задачей.
Боярский заметил, что в этом случае воровство телефонов станет бессмысленным, так как оператор будет видеть IMEI-номер. Можно будет привязать конкретную SIM-карту к конкретному устройству и сделать так, чтобы эта SIM-карта не работала на другом гаджете.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее в Минцифры высказались о создании национальной базы IMEI. По словам замглавы ведомства Дмитрия Угнивенко, привязка SIM-карт к конкретным устройствам позволит точно идентифицировать, что они не используются в беспилотниках. Это даст возможность перейти к более точечным мерам безопасности вместо массовых отключений.