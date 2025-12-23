Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порядок учета и хранения музейных экспонатов актуализировали в Беларуси

В частности, этим правовым актом утверждена типовая инструкция, которая определяет порядок учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных экспонатов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов в музеях.

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных экспонатов актуализировали в Беларуси. 21 октября Министерство культуры приняло постановление № 107 «Об учете предметов музейного значения, музейных экспонатов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов». Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, этим правовым актом утверждена типовая инструкция, которая определяет порядок учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных экспонатов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов в музеях. Она служит основой для разработки собственных (внутримузейных) инструкций по соответствующим вопросам.

Типовая инструкция устанавливает, что музеи в своих внутримузейных инструкциях должны предусматривать особенности учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных экспонатов. В их числе включенных в культурно-исторический фонд Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь — в соответствии с законодательством в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также относящихся к оружию — в соответствии с законодательством об оружии.

Также постановление № 107 устанавливает формы учетных документов, которыми оформляется регистрация и движение объектов музейного значения: акт приема предметов музейного значения на временное хранение, акт возврата предметов музейного значения из временного хранения.

Ряд постановлений Министерства культуры признаны утратившими силу, в том числе постановления от 12 декабря 2016 г. № 71 «Об установлении форм учетных документов, используемых для регистрации и перемещения музейных объектов, музейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов», от 1 декабря 2022 г. № 112 «О порядке учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных объектов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов».

Правовой акт принят в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. -0-