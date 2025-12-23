Порядок учета и хранения музейных экспонатов актуализировали в Беларуси

Типовая инструкция устанавливает, что музеи в своих внутримузейных инструкциях должны предусматривать особенности учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных экспонатов. В их числе включенных в культурно-исторический фонд Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь — в соответствии с законодательством в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также относящихся к оружию — в соответствии с законодательством об оружии.