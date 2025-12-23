Порядок учета и хранения музейных экспонатов актуализировали в Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных экспонатов актуализировали в Беларуси. 21 октября Министерство культуры приняло постановление № 107 «Об учете предметов музейного значения, музейных экспонатов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов». Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
В частности, этим правовым актом утверждена типовая инструкция, которая определяет порядок учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных экспонатов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов в музеях. Она служит основой для разработки собственных (внутримузейных) инструкций по соответствующим вопросам.
Типовая инструкция устанавливает, что музеи в своих внутримузейных инструкциях должны предусматривать особенности учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных экспонатов. В их числе включенных в культурно-исторический фонд Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь — в соответствии с законодательством в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также относящихся к оружию — в соответствии с законодательством об оружии.
Также постановление № 107 устанавливает формы учетных документов, которыми оформляется регистрация и движение объектов музейного значения: акт приема предметов музейного значения на временное хранение, акт возврата предметов музейного значения из временного хранения.
Ряд постановлений Министерства культуры признаны утратившими силу, в том числе постановления от 12 декабря 2016 г. № 71 «Об установлении форм учетных документов, используемых для регистрации и перемещения музейных объектов, музейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов», от 1 декабря 2022 г. № 112 «О порядке учета, каталогизации, научной обработки и хранения музейных объектов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов».
Правовой акт принят в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования. -0-