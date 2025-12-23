Ричмонд
Минпросвещения введет профильное испытание для абитуриентов педвузов

Для абитуриентов, поступающих в педагогические университеты, с 2027 года планируется ввести профильное испытание. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

По словам министра, такое нововведение даст возможность готовить мотивированных учителей-предметников, а также заметно увеличит качество естественно-научного образования.

По словам министра, такое нововведение даст возможность готовить мотивированных учителей-предметников, а также заметно увеличит качество естественно-научного образования.

— Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию, основанному на практико-ориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда, — передает слова Кравцова официальный сайт министерства.

Правительство России 8 ноября внесло в Государственную думу проект закона, которым предлагается продлить эксперимент по сдаче только двух предметов ОГЭ до 2029 года.

Министерство науки и высшего образования России ранее подготовило проект приказа, которым предлагается ввести минимальный порог в 50 баллов по ЕГЭ для абитуриентов, желающих поступить на платные места в вузы.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня с таких предметов, как история, литература и химия. Кроме того, с 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.