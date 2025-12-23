«Жирберг» парализовал канализацию Лондона

В канализации восточной части Лондона образовался огромный «жирберг» — жировая пробка, полностью перекрывшая трубы. Газета LBC пишет, что это парализовало лондонскую канализацию.
Жировая пробка весит 100 тонн, ее длина составляет 100 метров. Найденный «жирберг» представляет из себя гигантскую массу из жира, масла и влажных детских салфеток.
Британский водоканал предупреждает о возможных засорах зимой. Жителям Лондона советуют внимательнее относиться к тому, что они выбрасывают в канализацию.
Оперслужбы заявили, что на устранение засора может потребоваться несколько недель и обойдется в десятки миллионов фунтов стерлингов, которые будут оплачены клиентами.
Отметим, что это не первый «жирберг» в Лондоне. В 2017 году из канализации извлекли 130 тонн жира и отходов. Для устранения засора потребовалось более трех недель работы с лопатами и мойкой высокого давления.
