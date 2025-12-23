Ричмонд
Абитуриентов педвузов ждет новый профильный экзамен: о чем речь

Минпросвещения РФ хочет ввести экзамен для абитуриентов педвузов с 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения РФ планирует ввести с 2027 года профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Сергея Кравцова.

«Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования», — объяснил министр.

По его словам, педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов. Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию, основанному на практико-ориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда, добавил он.

Кравцов отметил, что начиная со второго курса студенты педвузов проходят обязательную педагогическую практику в детских лагерях и школах.

Как писал сайт KP.RU, Минпросвещения РФ планирует продлить эксперимент с упрощенной сдачей основного государственного экзамена до 2029 года и расширить число участников программы.