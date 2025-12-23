Дети из Червенского социального пансионата получили подарки от депутатов в ходе акции «Елка желаний»

По его словам, сегодня был праздник, в ходе которого прозвучало много песен. То, как танцевали дети под песни Деда Мороза, кружа хоровод, мало увидеть. Это было поистине единение душ, заметил Вадим Ипатов. Он подчеркнул, что дети получили именно те подарки, которых они ждали, и для них сегодняшний день стал волшебным.