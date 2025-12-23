Дети из Червенского социального пансионата получили подарки от депутатов в ходе акции «Елка желаний»

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребята из Червенского детского социального пансионата «Игуменский» получили подарки от депутатов в ходе акции «Елка желаний», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Пансионат рассчитан на 295 человек. Здесь созданы все условия для физического, умственного и эмоционального развития, социальной адаптации детей-инвалидов. Проводятся реабилитационные мероприятия. Дети получают базовые бытовые навыки, учатся коммуницировать и дружить.
«Конечно, этот праздник у нас всех ассоциируется с чудом, яркими красками, яркими эмоциями. Сегодня эти эмоции подарили нам дети, которые находятся в этом пансионате. Педагогический и медицинский персонал делают очень большое дело, явно показывая социальный характер нашего государства», — сказал заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.
По его словам, сегодня был праздник, в ходе которого прозвучало много песен. То, как танцевали дети под песни Деда Мороза, кружа хоровод, мало увидеть. Это было поистине единение душ, заметил Вадим Ипатов. Он подчеркнул, что дети получили именно те подарки, которых они ждали, и для них сегодняшний день стал волшебным.
Заместитель председателя Палаты представителей поблагодарил депутатов Палаты представителей, Секретариат Палаты представителей, профсоюзный комитет за тот вклад, который каждый внес, участвуя в акции «Елка желаний».
Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Дмитрий Шевцов добавил, что названная акция проводится уже второй год в рамках большой акции «Наши дети». Учреждение, где находятся дети-инвалиды, нуждающиеся в заботе, выбирается случайным образом.
«Понятно, что эти дети не оставлены без внимания, государство заботится. Но когда депутаты со своими семьями, своими близкими, Секретариат подключаются к этой светлой акции и когда мы от всего парламента исполняем персонально то желание, которое ребенок загадал, конечно, эмоции захлестывают. Нельзя остаться равнодушным. И в этот раз получилось так же», — сказал Дмитрий Шевцов.
Он уверен: чем больше дарить любви и счастье детям, особенно тем, которые остались немного недолюбленными, тем больше счастья и радости вернется обратно. По его словам, взрослые участники акции получили от сегодняшнего праздника столько положительных эмоций, сколько эти дети сегодня излучали.
Директор пансионата Элла Борисова выразила благодарность, что на такие учреждения, где живут и учатся особенные дети, обращает внимание все общество — начиная от государственных служащих и заканчивая бизнесменами. Отрадно, что в ходе этой акции детские мечты претворяются в жизнь. Дети получают то, о чем мечтают весь год.
Благотворительная кампания Белорусского Красного Креста «Елка желаний» проходит с 1 декабря 2025 года по 15 января 2026 года. Всего в ходе кампании планируется охватить 15 тыс. детей и пожилых людей, нуждающихся в поддержке. -0-