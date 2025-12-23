Ричмонд
Jerusalem Post: Российская система С-500 способна обнаружить истребитель F-35

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей», которая стоит на вооружении армии России, способна отследить малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на значительном расстоянии. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщила газета Jerusalem Post.

— Источник отметил, что отслеживание перемещений F-35 и сопоставление этих перемещений с наведением оружия, способным его сбить, чрезвычайно сложно, — говорится в материале.

Представители холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию Ростех, сообщили, что переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» сохраняет статус одного из лучших в мире вооружений в этом виде.

Отечественная лазерная система LazerBuzz, которая создается в рамках проекта «Посох», теперь может сбивать беспилотные летательные аппараты всего за полсекунды.

Президент России Владимир Путин 29 октября заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

По словам главы государства, ничего подобного в мире не существует. Военный обозреватель Александр Бутырин объяснил, как «Посейдон» меняет расклад сил в мире.

