В ходе строительства дороги под Воронежем найдено 28 древних погребений

27 захоронений относятся к срубной культурно-исторической общности, представлявшей кочевые скотоводческие племена эпохи поздней бронзы (XVIII-XII вв. до н.э.), чьи колесницы и стада некогда кочевали по степям от Волги до Днепра. Одно из захоронений оказалось значительно древнее, оно датируется ранним железным веком, что связано с практикой повторного использования курганов более поздними поколениями.