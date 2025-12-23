В ходе строительства дороги под Воронежем найдено 28 древних погребений

Во время строительства участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» в обход города Борисоглебска в Воронежской области были обнаружены и изучены 28 древних погребений. Об этом сообщила пресс-служба «Росавтодора».
27 захоронений относятся к срубной культурно-исторической общности, представлявшей кочевые скотоводческие племена эпохи поздней бронзы (XVIII-XII вв. до н.э.), чьи колесницы и стада некогда кочевали по степям от Волги до Днепра. Одно из захоронений оказалось значительно древнее, оно датируется ранним железным веком, что связано с практикой повторного использования курганов более поздними поколениями.
В погребениях археологи нашли плоскодонные сосуды, вероятно, имевшие ритуальное назначение, а также золотые и бронзовые подвески, бронзовые браслеты, медные и бронзовые ножи, костяное кольцо и лепные керамические изделия.
«Все раскопки завершены. Артефакты и антропологический материал после лабораторного анализа будут переданы в государственный музейный фонд. Полученные данные позволят уточнить и дополнить научные представления о материальной и духовной культуре кочевых народов бронзового и раннего железного веков», — отметили в «Росавтодоре».
