Месть рождественской индейки: канализацию Лондона забил 100-тонный жировой айсберг

Жителям Лондона грозит коммунальная катастрофа в разгар рождественских праздников из-за обнаружения в канализации гигантского засора. В тоннелях под восточным районом Уайтчепел найден монолитный «жирберг» (fatberg) длиной 100 метров и весом в 100 тонн. Власти экстренно призвали население прекратить сливать масло от приготовления индеек в раковины, чтобы не усугублять ситуацию. Об этом сообщает британская радиостанция LBC.
«Этот новейший жирберг точно показывает, что происходит, когда жиры, масла и салфетки попадают в наши стоки — они не исчезают, они накапливаются и наносят серьезный ущерб. В это Рождество не смывайте жир, масла, соус, сливки или заварной крем в раковины… это простое действие, которое может помочь предотвратить наводнения, загрязнение и миллионные расходы», — заявил Тим Дэвис, руководитель отдела операций с отходами на севере Лондона компании Thames Water.
Специалисты окрестили находку «внуком» печально известного монстра из Уайтчепела образца 2017 года, который весил 130 тонн и растянулся на 250 метров. Нынешняя глыба также состоит из окаменевшего кулинарного жира, скрепленного влажными салфетками и средствами гигиены, которые нельзя смывать в унитаз. По словам коммунальщиков, удаление этой массы теперь станет приоритетной задачей и займет несколько недель.
Ежегодно только в сети Thames Water происходит более 20 тысяч подобных засоров, а в декабре и январе расходы на их устранение превышают 2 миллиона фунтов стерлингов.