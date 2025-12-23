В Ростовской области впервые с конца 90-х планируется выпуск ценных бумаг

Речь идет о ценных бумагах на пятилетний срок с «плавающей» процентной ставкой, привязанной к ключевой. Плановый объем выпуска — 28 миллиардов рублей, с поэтапной эмиссией в зависимости от потребности в средствах и рыночных условий.