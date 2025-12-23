Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области впервые с конца 90-х планируется выпуск ценных бумаг

В донском регионе для покрытия дефицита планируют выпустить облигации на 28 млрд. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области запланирован выпуск ценных бумаг — впервые с конца 90-х. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Лариса Аношина на заседании Законодательного собрания Ростовской области.

Речь идет о ценных бумагах на пятилетний срок с «плавающей» процентной ставкой, привязанной к ключевой. Плановый объем выпуска — 28 миллиардов рублей, с поэтапной эмиссией в зависимости от потребности в средствах и рыночных условий.

— Это позволит участвовать в развитии региона широкому кругу инвесторов, — пояснила Лариса Аношина.

На 2026 год доходы областного бюджета запланированы в объеме 328 млрд рублей, расходы — 355 млрд рублей. Дефицит составит 26,9 млрд рублей. Покрыть его помогут ценные бумаги.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.