В Ростовской области впервые с конца 90-х планируется выпуск ценных бумаг

В Ростовской области запланирован выпуск ценных бумаг — впервые с конца 90-х. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Лариса Аношина на заседании Законодательного собрания Ростовской области.
Речь идет о ценных бумагах на пятилетний срок с «плавающей» процентной ставкой, привязанной к ключевой. Плановый объем выпуска — 28 миллиардов рублей, с поэтапной эмиссией в зависимости от потребности в средствах и рыночных условий.
— Это позволит участвовать в развитии региона широкому кругу инвесторов, — пояснила Лариса Аношина.
На 2026 год доходы областного бюджета запланированы в объеме 328 млрд рублей, расходы — 355 млрд рублей. Дефицит составит 26,9 млрд рублей. Покрыть его помогут ценные бумаги.
