Частный самолет пропал с экранов радаров после вылета из аэропорта Анкары

В Турции частный самолет пропал с экранов радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога. Об этом сообщил телеканал NTV.
По данным издания, воздушная гавань закрыта для сообщения самолетами.
Телеканал утверждает, что на борту пропавшего частного самолета находится начальник генштаба ливийской армии корпусной генерал Халифа Хафтар. Стоит отметить, что официально данная информация не подтверждалась.
