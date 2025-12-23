Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Ознобихин раскрыл, с кем проведёт новый год

Звезда «Реальных пацанов» Игорь Ознобихин рассказал «Московскому Комсомольцу» о своих планах на новогоднюю ночь. По его словам, он знает точно, с кем будет отмечать, но вот детали этого праздника могут измениться в любой момент, так как актер часто принимает решения в самый последний момент. Подробности на видео.

Звезда «Реальных пацанов» Игорь Ознобихин рассказал «Московскому Комсомольцу» о своих планах на новогоднюю ночь. По его словам, он знает точно, с кем будет отмечать, но вот детали этого праздника могут измениться в любой момент, так как актер часто принимает решения в самый последний момент. Подробности на видео.