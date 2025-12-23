Юрист Кваша рассказал, кто стоит за дропперами

— Поймать дроппера — это самое простое, чем и пользуются правоохранительные органы, отчитываясь за раскрытые преступления. Но это не раскрытие преступления, поскольку заказчик не найден и к ответственности не привлечен. Пойман подросток или пенсионер, который обналичил деньги или передал в пользование свою карту, — передает слова юриста «Общественная служба новостей».