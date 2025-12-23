Юрист Кваша рассказал, кто стоит за дропперами

Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша рассказал, кто стоит за мошенническими схемами с привлечением дропперов. По его словам, злоумышленниками могут являться коррупционеры или наркоторговцы.
— Стоят за этими схемами люди, которые коррупционным способом нажили капитал и пытаются легализовать или вывести в кэш эти средства, либо это наркоторговцы, которые выводят деньги, через крипту и посредников, — отметил специалист.
Кваша добавил, что правоохранительные органы, отчитываясь за раскрытые преступления, задерживают лишь посредника, тем самым облегчая себе работу.
— Поймать дроппера — это самое простое, чем и пользуются правоохранительные органы, отчитываясь за раскрытые преступления. Но это не раскрытие преступления, поскольку заказчик не найден и к ответственности не привлечен. Пойман подросток или пенсионер, который обналичил деньги или передал в пользование свою карту, — передает слова юриста «Общественная служба новостей».
В сентябре этого года стало известно, что в базе Банка России находится информация о 1,2 миллиона дропперах — физических лилах, чьи банковские карты использовались для обналичивания денег, переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.