Минпросвещения хочет ввести профильное испытание для поступающих в педвузы

Минпросвещения РФ намерено ввести профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
«Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание», — приводятся слова министра на сайте ведомства.
По словам Кравцова, это позволит проводить подготовку мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования.
Глава ведомства отметил, что педагогические направления остаются одними из наиболее популярных среди абитуриентов, так как такие специалисты востребованы на рынке труда.
Ранее Кравцов на расширенном заседании совета при президенте по вопросам языковой политики сообщил, что единые учебники по русскому языку и литературе для учащихся 5−7 и 10−11 классов поступят в школы страны с 1 сентября 2027 года.