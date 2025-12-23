Ричмонд
В сейфе Эпштейна при обысках нашли наличные рубли

Американские правоохранители нашли в сейфах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации, 230 российских рублей наличными — тремя купюрами по 10 рублей и двумя — по 100. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции США.

При этом около 550 страниц файлов Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. Предположительно, это не позволит общественности сделать какие-либо выводы о причастности знакомых финансиста к эксплуатации несовершеннолетних.

Предприниматель и юрист Хантер Байден, сын бывшего американского президента Джо Байдена, отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп за свои заявления о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи Джеффри Эпштейна.

Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны показали сразу три электронных письма, где Эпштейн, известный в том числе и по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.

