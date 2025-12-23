Ричмонд
NSA: Буш-младший говорил Путину, что Россия является частью Запада

Экс-президент США Джордж Буш-младший на встрече в Словении в июне 2001 года говорил своему коллеге из России Владимиру Путину, что Вашингтон считает Москву не врагом Запада, а его полноценной частью. Об этом сообщила организация National Security Archive со ссылкой на рассекреченные документы.

— Я не скажу этого публично, но это самая важная встреча в моей поездке. Все за ней наблюдают, — приводит слова бывшего главы американского государства сайт архива.

Государственный департамент США ранее без объяснения причин удалил цифровые записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР во время учений НАТО Able Archer 83 в Западной Европе в ноябре 1983 года.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель рассказывала, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году он задавал ей вопросы о Путине и у нее даже сложилось впечатление, что американский лидер был очарован им.

Немецкий политик также отметила, что глава государства произвел на нее впечатление как человек, который хотел серьезного отношения к себе.

