Офтальмолог Шилова: от запотевания очки спасет пена для бритья

Ранее, ученые представили устройство, которое компенсирует проблемы со зрением. Оно поможет пациентам с поражениями сетчатки глаза, в том числе тем, кто страдает возрастной макулярной дегенерацией (ВМД). Камера, установленная на специальных очках, отправляет изображение на беспроводной имплант сетчатки, а тот передает информацию в форме электрических импульсов в мозг, пишет RT.