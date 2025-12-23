Ричмонд
Офтальмолог Шилова: от запотевания очки спасет пена для бритья

Врач рассказала о способах, которые избавят от проблемы.

Источник: Комсомольская правда

Врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова дала совет, как справиться с запотеванием очков зимой. В этом вопросе помогут спреи-антифоги, а также мыло или пена для бритья.

При переходе из холода в тепло очки всегда запотевают, появляется конденсат.

Для борьбы с этим можно использовать специальные покрытия. Но самый надежный способ — это линзы с качественным гидрофобным (водоотталкивающим) слоем. Такое покрытие меньше запотевает и быстрее отходит.

Второе средство — это спреи и салфетки anti-fog, которые можно купить в любой оптике, но наносить их нужно перед выходом из дома.

Есть также народные методы — это жидкое мыло или пена для бритья. Можно нанести каплю на линзы, хорошо протереть салфеткой и оставить сохнуть. Буквально пара минут и на очках образуется пленка.

— Такая микропленка работает как поверхностно-активное вещество и не дает конденсату оседать, — пояснила Шилова в беседе с «Газета.Ru».

Ранее, заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова развеяла миф, что если носить очки, то глаза будут лениться и зрение скорее сядет.

Правильно подобранные очки не могут ухудшить зрение, говорит врач в беседе с aif.ru.

Если зрение садится, то причина — не в очках, а в других факторах.

Ранее, ученые представили устройство, которое компенсирует проблемы со зрением. Оно поможет пациентам с поражениями сетчатки глаза, в том числе тем, кто страдает возрастной макулярной дегенерацией (ВМД). Камера, установленная на специальных очках, отправляет изображение на беспроводной имплант сетчатки, а тот передает информацию в форме электрических импульсов в мозг, пишет RT.

Тем временем, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ответила 360.ru, можно ли потерять зрение, переболев гриппом А.