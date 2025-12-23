Самолет с начальником генштаба армии Ливии разбился в Турции

Частный самолет Falcon 50 разбился под Анкарой, на борту находился начальник генштаба Ливии. Об этом сообщил телеканал NTV.
Самолет исчез с радаров, аэропорт Анкары Эсенбога закрыт. Крушение произошло вскоре после вылета в Триполи в районе Хаймана. По данным МИД Турции, на борту находились пять человек.
«С самолёта, находившегося в районе Хаймана, поступило предупреждение о необходимости экстренной посадки; однако последующие попытки восстановить связь с самолётом не увенчались успехом», — говорится в сообщении от оперативных служб Турции.
Оперативные службы направлены на место крушения. Сейчас проводится проверка, а также выясняются причины авиакатастрофы. Сайт KP.RU следит за развитием событий.
Ранее стало известно, что в США разбился самолет, который летел из Мексики. На его борту был ребенок с ожогами и нуждающийся в операции.