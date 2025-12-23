«Чемпионат»: тренер Карседо может возглавить «Спартак»

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Замбии Патсон Дака едва не получил серьёзную травму во время празднования гола в матче против Мали на старте Кубка африканских наций. Форвард, сравнявший счёт в концовке встречи, попытался выполнить акробатический элемент, но потерял равновесие и упал головой вниз, сильно изогнув шею. Несмотря на неудачное приземление, Дака быстро поднялся и продолжил празднование, добежав до углового флага.