«Чемпионат»: тренер Карседо может возглавить «Спартак»

Руководство московского «Спартака» одобрило кандидатуру испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, Карседо возглавит «Спартак» в случае, если клубу удастся договориться с кипрским «Пафосом» о переходе специалиста. В настоящее время 52-летний тренер работает главным тренером «Пафоса», который он возглавляет с лета 2023 года.
Ранее Карседо на протяжении 14 лет входил в тренерский штаб Унаи Эмери, работая в клубах Испании и Франции. В его обязанности входила работа над стандартными положениями и организацией игры в обороне. В текущем сезоне на финише первой части чемпионата России «Спартак» возглавлял российский специалист Вадим Романов.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Замбии Патсон Дака едва не получил серьёзную травму во время празднования гола в матче против Мали на старте Кубка африканских наций. Форвард, сравнявший счёт в концовке встречи, попытался выполнить акробатический элемент, но потерял равновесие и упал головой вниз, сильно изогнув шею. Несмотря на неудачное приземление, Дака быстро поднялся и продолжил празднование, добежав до углового флага.