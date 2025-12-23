Экс-супруга Кэти Перри, актера Рассела Брэнда обвинили в изнасилованиях

Бывшего мужа певицы Кэти Перри, 50-летнего британского актера и комика Рассела Брэнда, обвинили еще в нескольких эпизодах изнасилований и насильственных действиях сексуального характера, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По словам возглавляющего расследование инспектора Тарика Фаруки, обвинения связаны с двумя женщинами.
«Женщины, которые подали заявления, включая тех, кто связан с двумя новыми обвинениями, продолжают получать поддержку от специально обученных офицеров. Расследование Метрополитен-полиции продолжается, и детективы призывают всех, кого затронуло это дело, или всех, кто располагает информацией, обратиться в полицию», — добавил Фаруки.
По данным издания, новые эпизоды относятся к 2009 году.
Ранее Брэнда обвиняли в изнасиловании четырех женщин, произошедших в период с 1999 по 2005 год. Судебные разбирательства по этим обвинениям запланированы на лето 2026 года, они пройдут в Королевском суде Саутуарка.
Брэнд и Перри поженились в октябре 2010 года на закрытой церемонии в Индии. Брак продлился год — в декабре 2011 актёр подал на развод, указав причиной «непримиримые разногласия».
Ранее экс-соратница Трампа, Тейлор Грин, рассказала о ссоре с ним из-за сокрытия изнасилований.