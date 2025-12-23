Самолет с главой Генштаба армии Ливии разбился в Турции

Срочная новость.
Самолет с начальником Генштаба армии Ливии разбился в Турции у Анкары. Генерал Мохаммед Али Аль-Хадда летел на частном самолете, который пропал с радаров практически сразу после взлета, пишет телеканал NTV.
