Самолет с главой Генштаба армии Ливии разбился в Турции

Самолет с начальником Генштаба армии Ливии разбился в Турции у Анкары. Генерал Мохаммед Али Аль-Хадда летел на частном самолете, который пропал с радаров практически сразу после взлета, пишет телеканал NTV.

