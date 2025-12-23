Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание услуг до 500 тысяч рублей

Теперь за навязывание услуг должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей. Ранее этот диапазон составлял от двух до четырех тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции увеличатся до 200−500 тысяч рублей вместо прежних 20−40 тысяч рублей.