Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание услуг до 500 тысяч рублей

Государственная дума во вторник, 23 декабря, на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях проект закона, который ужесточает наказание за принуждение потребителей к приобретению дополнительных товаров или услуг.

Теперь за навязывание услуг должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей. Ранее этот диапазон составлял от двух до четырех тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции увеличатся до 200−500 тысяч рублей вместо прежних 20−40 тысяч рублей.

— Закон направлен на эффективное пресечение недобросовестных практик. Речь идет о ситуациях, когда приобретение основного товара или услуги ставится в обязательное условие о покупке другого, часто ненужного потребителю товара или услуги, — передает официальный сайт Роспотребнадзора, прокомментировавшего нововведение.

Нижняя палата парламента ранее приняла закон, позволяющий гражданам России с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Минимальный срок самозапрета — 12 месяцев, заявление не подлежит отзыву.