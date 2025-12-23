Умер создатель мемориалов «Хатынь» и «Брестская крепость-герой» Занкович

В числе самых известных работ Занковича — мемориальные комплексы «Хатынь», мемориал «Брестская крепость-герой» и стела «Минск — город-герой», над которыми он работал в соавторстве. Он также является создателем композиция «Бег» на стадионе «Динамо», скульптуры «Орфей» у здания музыкального училища на улице Грибоедова в Минске и монумента «Беларусь партизанская».