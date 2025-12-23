Ричмонд
Умер создатель мемориалов «Хатынь» и «Брестская крепость-герой» Занкович

Белорусский скульптор скончался на 89-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Белорусский скульптор Валентин Занкович, который принимал участие в создании мемориалов «Хатынь» и «Брестская крепость-герой», ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«Скончался лауреат Ленинской премии, премии Ленинского комсомола Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Валентин Павлович Занкович», — написал в своем Telegram-канале член комиссии по международным делам палаты представителей Нацсобрания Беларуси, политолог Александр Шпаковский.

Он назвал смерть Занкович огромной утратой для белорусского искусства и отметил, что конца дней скульптор сохранял творческий настрой, следил за общественно-политической жизнью и периодически работал в своей мастерской, которую уже можно считать музеем.

Шпаковский выразил соболезнования родным и близким скульптора.

В числе самых известных работ Занковича — мемориальные комплексы «Хатынь», мемориал «Брестская крепость-герой» и стела «Минск — город-герой», над которыми он работал в соавторстве. Он также является создателем композиция «Бег» на стадионе «Динамо», скульптуры «Орфей» у здания музыкального училища на улице Грибоедова в Минске и монумента «Беларусь партизанская».

Ранее сообщалось, что художник-концептуалист Эрик Булатов, автор знаменитой картины «Слава КПСС», умер на 93-м году жизни.