Юра Борисов с женой и дочерьми вышел на красную дорожку на премьере «Буратино»

Юра Борисов и Анна Шевчук со своими дочерьми вышли на красную дорожку премьеры нового фильма «Буратино» в кинотеатре «Октябрь». Знаменитости выбрали для семейного выхода стиль total black, создав гармоничный и элегантный образ. Актёр появился в классическом чёрном костюме, а актриса и дочери дополнили ансамбль изысканными вечерними платьями.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / Starhit.ru.

Среди других гостей премьеры были Александр Петров с женой, Марк Эйдельштейн, Сергей Новосад и Анастасия Талызина, Виктория Исакова, Вероника и Виталия Корниенко, Игорь Волошин, Степан Белозеров и Анна Родоная, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев и его супруга Азиза Бекманова, Фёдор Бондарчук, Анна Цуканова-Котт с новым мужем Михаилом Врубелем.

Ранее был представлен трейлер нового фильма «Буратино», в котором снялись известные российские актёры. Авторы картины стремились сохранить традиционное повествование и снять фильм о деревянном смышлёном мальчике в классическом стиле, не отступая от основной сюжетной канвы. В то же время лента наполнена визуальными эффектами, призванными усилить сказочность происходящего на экране и создать ощутимую атмосферу чуда.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».