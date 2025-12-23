Юра Борисов с женой и дочерьми вышел на красную дорожку на премьере «Буратино»

Ранее был представлен трейлер нового фильма «Буратино», в котором снялись известные российские актёры. Авторы картины стремились сохранить традиционное повествование и снять фильм о деревянном смышлёном мальчике в классическом стиле, не отступая от основной сюжетной канвы. В то же время лента наполнена визуальными эффектами, призванными усилить сказочность происходящего на экране и создать ощутимую атмосферу чуда.