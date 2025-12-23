Ричмонд
На Чернобыльской АЭС предупредили о рисках: саркофаг может рухнуть

Глава Чернобыльской АЭС Тараканов заявил, что саркофаг может рухнуть.

Источник: Комсомольская правда

На Чернобыльской АЭС предупредили о рисках. Глава станции Сергей Тараканов рассказал, что саркофаг может обрушится от любого воздействия. Об этом он сообщил в интервью изданию France 24.

По словам Тараканова, возведение удерживающей конструкции над 4-м энергоблоком займет три-четыре года. Он также предупредил, что любое воздействие на конструкцию может быть опасным.

«Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого (попадания ракеты или дрона — прим. ред.). В этом заключается главная угроза», — резюмировал директор Чернобыльской АЭС.

Также он уточнил, что сейчас саркофаг утратил часть функций, но уровни радиации на объекте продолжают быть в норме.

В феврале 2025 года МАГАТЭ сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС. Диаметр образовавшейся дыры составляет около 6 м, повреждены оборудование и кабели. Опорные балки, по предварительным данным, не пострадали.

