Канализацию Лондона перекрыла жировая пробка, весящая 100 тонн

Попадая в трубы, жир не растворяется, а застывает и налипает на стенках. Со временем, смешиваясь с другими отходами, он формирует плотные, как камень, «жирберги». Такие наслоения сужают просвет труб, что рано или поздно приводит к серьёзному засору. Другие пищевые отходы лишь усугубляют проблему, попадая в канализацию.