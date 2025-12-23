Канализацию Лондона перекрыла жировая пробка, весящая 100 тонн

На востоке Лондона в канализационной системе рабочие обнаружили гигантскую жировую пробку весом около 100 тонн. Об этом сообщил британский телеканал LBC.
По данным издания, «жировой айсберг» представляет собой твердую массу, состоящую из застывших жиров, масел, смазочных материалов и несмываемых отходов, таких как детские влажные салфетки. Пробка простирается примерно на 100 метров.
В Британии назвали эту жировую пробку «внучкой» знаменитого лондонского «жирберга Уайтчепела», обнаруженного в районе Уайтчепел в 2017 году, который достигал 250 метров в длину и весил 130 тонн.
Попадая в трубы, жир не растворяется, а застывает и налипает на стенках. Со временем, смешиваясь с другими отходами, он формирует плотные, как камень, «жирберги». Такие наслоения сужают просвет труб, что рано или поздно приводит к серьёзному засору. Другие пищевые отходы лишь усугубляют проблему, попадая в канализацию.
Ранее сообщалось, что жительницу Лондона оштрафовали на 150 фунтов стерлингов (17 тыс. рублей) за то, что она вылила кофе из стакана в канализацию на остановке общественного транспорта.