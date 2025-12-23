Самолет с главой Генштаба Ливии потерпел крушение в Турции

Самолет Falcon 50 с начальником Генерального штаба Ливии Мохаммедом Али Ахмедом Аль-Хаддадом потерпел крушение. Он вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре и направлялся в ливийскую столицу Триполи. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Турции.