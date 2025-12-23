Ричмонд
Самолет с главой Генштаба Ливии потерпел крушение в Турции

Самолет Falcon 50 с начальником Генерального штаба Ливии Мохаммедом Али Ахмедом Аль-Хаддадом потерпел крушение. Он вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре и направлялся в ливийскую столицу Триполи. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Турции.

Перед этим Али аль-Хаддад встретился с высокопоставленными турецкими военными чиновниками. Незадолго до взлета воздушного судна был слышен глухой взрыв. Помимо главы Генштаба на борту самолета были еще четыре человека.

— Поступило предупреждение о необходимости экстренной посадки. Однако последующие попытки восстановить связь с самолетом не увенчались успехом. На борту находились пять пассажиров, — сообщил глава ведомства Али Ерликая на своей странице в X.

Глава Министерства обороны Ганы Эдвард Омане Боама погиб в результате крушения военного вертолета. На борту воздушного судна также находились глава Министерства окружающей среды, науки и технологий Ганы Ибрагим Муртала Мухаммед, еще четыре пассажира и два члена экипажа — все они погибли.