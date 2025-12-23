Украинец преследует девушку из Казахстана, создавая порно-дипфейки с её участием

23-летняя жительница Атырау Виолетта рассказала, что познакомилась с украинцем Михаилом Прохоровым в 2017 году в онлайн-игре. На тот момент девушке было всего 14 лет. Молодой человек начал навязчиво себя вести и требовал от неё признаний в любви. Тогда Виолетта заблокировала ухажёра. Но он продолжил преследования: создавал подставные аккаунты с её фотографиями и рассылал сообщения её друзьям, оскорблял от её имени участников форумов, в том числе на религиозную тему. Также Прохоров обещал навредить членам семьи девушки.
«Человек психбольной, он навязал себе какую-то любовь ко мне, и фантастическую цель, что я обязана быть с ним, хотя я никогда в жизни его не видела, даже по видеозвонку, а если нет, то он так и продолжит шантажировать и угрожать мне», — рассказала Виолетта.
Через 5 лет преследований Прохоров начал генерировать изображения интимного характера с лицом своей жертвы. Снимки он разослал знакомым девушки и её работодателю. Ещё он отправлял от её имени голосовые сообщения, компрометирующие Виолетту, для этого злоумышленник подделал её голос. Пострадавшая меняла адреса, номера телефонов, но ничего не помогало. Недавно Виолетта наняла адвоката на Украине с целью привлечь Прохорова к ответственности, но расследование идёт вяло, так как сама потерпевшая проживает в другой стране.
«Я просто хочу, чтобы это остановилось, потому что я боюсь за свою жизнь и за жизнь своей семьи», — призналась она.
