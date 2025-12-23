Украинец преследует девушку из Казахстана, создавая порно-дипфейки с её участием

23-летняя жительница Атырау Виолетта рассказала, что познакомилась с украинцем Михаилом Прохоровым в 2017 году в онлайн-игре. На тот момент девушке было всего 14 лет. Молодой человек начал навязчиво себя вести и требовал от неё признаний в любви. Тогда Виолетта заблокировала ухажёра. Но он продолжил преследования: создавал подставные аккаунты с её фотографиями и рассылал сообщения её друзьям, оскорблял от её имени участников форумов, в том числе на религиозную тему. Также Прохоров обещал навредить членам семьи девушки.