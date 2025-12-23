Жителям Ревды придется терпеть проблемных свиней на новогодних каникулах

Отлов животных в Ревде перенесен из-за юридических формальностей.
Отлов знаменитых на всю Свердловскую область свиней, беспокоящих жителей Ревды, начнется только с 12 января, когда все необходимые юридические решения официально вступят в силу. Об этом во время прямой линии заявила глава города Татьяна Клепикова. Трансляция велась на официальной странице Клепиковой в соцсети «ВКонтакте».
«Отлов животных начнется с 12 января, когда все необходимые юридические решения официально вступят в силу. После этого представители крестьянско-фермерского хозяйства из села Клиновского законным способом организуют отлов гуляющих сельскохозяйственных животных», — сообщила Татьяна Клепикова.
Свиньи принадлежат местному фермеру Анатолию Луткову по прозвищу Ташкент. Они несколько лет терроризируют город, свободно разгуливая по всей округе. После многочисленных жалоб людей суд постановил передать животных на содержание другому фермеру, однако Ташкент подал апелляцию.