Жителям Ревды придется терпеть проблемных свиней на новогодних каникулах

Отлов знаменитых на всю Свердловскую область свиней, беспокоящих жителей Ревды, начнется только с 12 января, когда все необходимые юридические решения официально вступят в силу. Об этом во время прямой линии заявила глава города Татьяна Клепикова. Трансляция велась на официальной странице Клепиковой в соцсети «ВКонтакте».