Съёмки новогоднего выпуска шоу «Голос» отменены из-за несчастья с Анной Асти

«Как выяснилось, Анну Асти подкосил грипп. И я понимаю, что такое, какие чувства она испытывает в этот момент. Мы же все такие: в каком бы ты состоянии не был, не прийти на съёмку или выступление просто невозможно и недопустимо. Потому что не можешь подвести людей. Так что я могу представить, насколько плохо было с утра Ане, раз она не смогла собраться», — подчеркнула Чурикова, добавив, что точные сроки возобновления съёмок пока неизвестны.