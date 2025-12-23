Съёмки новогоднего выпуска шоу «Голос» отменены из-за несчастья с Анной Асти

Подготовка к таким масштабным съёмкам, где нужно синхронизировать графики четырёх наставников, съёмочной группы и более ста участников, начинается за несколько месяцев. Когда утром в день съёмок поступил звонок об отмене, это стало шоком для всей команды, которая уже была на площадке и готова к работе, подчеркнула собеседница kp.ru.
«Как выяснилось, Анну Асти подкосил грипп. И я понимаю, что такое, какие чувства она испытывает в этот момент. Мы же все такие: в каком бы ты состоянии не был, не прийти на съёмку или выступление просто невозможно и недопустимо. Потому что не можешь подвести людей. Так что я могу представить, насколько плохо было с утра Ане, раз она не смогла собраться», — подчеркнула Чурикова, добавив, что точные сроки возобновления съёмок пока неизвестны.
